Российские бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев опустились на 7-е место по итогам 3-й попытки
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Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев по итогам третьей попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине опустились на седьмое место. После второй попытки они были третьими. Первые три позиции занимают немецкие спортсмены.
Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Мужчины. После третьей попытки
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 2.57,37.
2. Иоганнес Лохнер/ Флориан Бауэр (Германия) – отставание +0,48.
3. Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия) +1,51...
7. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) +1,75…
Решающая попытка стартует в 16:50 мск.
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Олимпиада 2022. Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
15 февраля 2022, вторник. 15:15 МСК
Идёт
1
Германия
2:57.37
2
Германия
+0.48
3
Германия
+1.51
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