Алдошкин о серебре ОИ: сказал ребятам, что ощущения, будто выиграли первенство раздевалки

Россиянин Даниил Алдошкин прокомментировал результат своей команды в финале гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Соперниками россиян были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее. Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, а сборная Норвегии — золотые.

«Не золото, но серебро — достаточно неплохая награда для нас. Даже не смотрел на буквы OR, когда мы установили олимпийский рекорд в полуфинале. Мне это сообщили, когда я уже снимал коньки. Сказал ребятам, что ощущения, будто выиграли первенство раздевалки. Опытный олимпийский чемпион Руслан Захаров сказал, что ощущение придёт уже завтра. Пока так устали, что тяжело просто стоять. Ещё надо идти на допинг-контроль. Много дел впереди.

В финале сделали всё, что могли. Уверен, что каждый из троих отдался полностью. На самом деле гонка получилась неплохая, но мы оказались слабее. В полуфинале пришлось выкладываться на 200%, ведь американцы — действующие рекордсмены мира. Мы ни разу в сезоне их не обыгрывали. Надо было показать всё, что можем, и мы это сделали. Настраиваться на второй забег было тяжелее. Всё сложилось достаточно удачно», — передаёт слова Алдошкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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