Грузинка Анастасия Губанова захватила лидерство в короткой программе ОИ после 3 разминок

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова обосновалась на первой строчке в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) по итогам выступления трёх разминок (то есть 18 фигуристок). Губанова показала результат 65,40 балла.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова ещё не выступали. Они примут участие в пятой, заключительной разминке.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Положение после трёх разминок

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40 балла.

2. Мэрайя Белл (США) — 65,38.

3. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31.

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