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Грузинка Анастасия Губанова захватила лидерство в короткой программе ОИ после 3 разминок

Грузинка Анастасия Губанова захватила лидерство в короткой программе ОИ после 3 разминок
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова обосновалась на первой строчке в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) по итогам выступления трёх разминок (то есть 18 фигуристок). Губанова показала результат 65,40 балла.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова ещё не выступали. Они примут участие в пятой, заключительной разминке.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Положение после трёх разминок
1. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40 балла.
2. Мэрайя Белл (США) — 65,38.
3. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2022, вторник. 13:00 МСК
Идёт
1
Вакаба Хигути
Япония
2
Йелим Ким
Южная Корея
67.78
3
Анастасия Губанова
Грузия
65.40

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