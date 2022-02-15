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Рийбер — об ошибке: неприятно показать миру, что я, возможно, потерял из-за этого золото

Рийбер — об ошибке: неприятно показать миру, что я, возможно, потерял из-за этого золото
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Норвежец Ярль Магнус Рийбер прокомментировал своё выступление в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он лидировал с большим преимуществом, но заблудился на трассе и потерял не менее 30 секунд, в итоге заняв восьмое место.

«Глупая ошибка. Неприятно показать миру, что я, возможно, потерял из-за этого золото. Глупо так ошибаться, но в свой обычный день даже с такой ошибкой я бы продолжал борьбу. Я хороший спринтер и в любом случае боролся бы за золото.

Я один из лучших лыжников среди двоеборцев, если у меня всё нормально и нет проблем с подготовкой. И я уже показывал ранее, что способен идти быстро. Из сегодняшних соревнований мне нужно взять с собой позитивную сторону — выступление на прыжковой части. Я показал, какой у меня потенциал. Если я объединю это с приличной гонкой, меня не победить. Мне нужно взять это с собой», — сказал Рийбер после соревнований.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
15 февраля 2022, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Йорген Граабак
Норвегия
27:13.3
2
Йенс Лураас Офтебро
Норвегия
27:13.7
3
Акито Ватабе
Япония
27:13.9
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