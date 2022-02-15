Американская журналистка: выступление Валиевой было шатким. Её не должно быть на Олимпиаде

Американская журналистка Кристи Бреннан прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Камила Валиева в прокате допустила серьёзную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Слёзы в конце, слёзы, когда покидала лёд. Она всё равно вышла на первое место. Конечно, её не должно быть в этом соревновании», — написала Бреннан на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Спортивный арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.