Американская журналистка: выступление Валиевой было шатким. Её не должно быть на Олимпиаде
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Американская журналистка Кристи Бреннан прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Камила Валиева в прокате допустила серьёзную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Слёзы в конце, слёзы, когда покидала лёд. Она всё равно вышла на первое место. Конечно, её не должно быть в этом соревновании», — написала Бреннан на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Спортивный арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.
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