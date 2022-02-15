Дюамель — о Валиевой: две ошибки плюс допинг дают преимущество в 10 очков, ясно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.
«Таким образом, две ошибки против отсутствия очевидных серьёзных помарок плюс допинг дают преимущество в 10 очков. Ясно. Фигурное катание крайне логично», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Спортивный арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.
- 15 февраля 2022
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