Тарасова отреагировала на победу Валиевой в короткой программе на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«Все девочки хороши! Красавицы! Места перед произвольной программой распределились так, как надо.

Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела её слёзы. Собралась после стольких нервов, всё сделала. Она — гениальная девочка», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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