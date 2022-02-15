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Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпиаде

Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева не посетила пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Решение было принято Олимпийским комитетом России (ОКР).

Напомним, в начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла и стала лидером соревнований после короткой программы. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.

Олимпийские игры — 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

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