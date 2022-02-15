«Не знаю, как всё выразить». Японская фигуристка Сакамото — об участии Валиевой на ОИ

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Должны ли были разрешать выступать Валиевой после положительного теста? Что касается допинга, очень много об этом говорят. Не знаю насчёт того, какая там правда, какие подробности, поэтому не могу комментировать.

Сочувствую ли ей? Даже не знаю, как всё выразить, это очень трудно. Я сосредоточена на соревновании и пытаюсь сейчас не думать об этих вещах. Понятно, что временами думала о том, что будет, но главное – сосредоточиться на своём выступлении на Олимпиаде. Сейчас я о другом не думаю», — передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.