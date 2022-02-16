Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 10:45 мск.



За сборную России выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).



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