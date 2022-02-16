Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Биатлон, зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине, эстафета, женщины, текстовая трансляция, онлайн

Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 10:45 мск.

За сборную России выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022