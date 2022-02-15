Американская фигуристка оценила допуск Валиевой до участия на Олимпийских играх в Пекине

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я не знаю всех деталей этого дела, но в целом очевидно, что если спортсмен, имеющий отношение к допингу, соревнуется с чистыми атлетами, то это несправедливо. Не уверена по поводу того, что на самом деле случилось. Но рада, что знаю, что я чиста и соревнуюсь здесь», — сказала Лью после проката.
Напомним, лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место. Американка Лью занимает восьмое место, набрав 69,50 балла.
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