Лыжные гонки, Олимпиада, женский командный спринт: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжниц в командном спринте классическим стилем. Полуфинал начнётся в 10:15 мск, финал — в 12:15.



В прямом эфире командный спринт покажет телеканал «Россия 1». За сборную России выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Ступак и Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине выиграли золото в женской эстафете. На счету Натальи также серебряная медаль в скиатлоне.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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