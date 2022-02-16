Лыжные гонки, Олимпиада, мужской командный спринт: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжников в командном спринте классическим стилем. Полуфинал начнётся в 11:15 мск, финал — в 12:45.



В прямом эфире командный спринт покажет телеканал «Россия 1». За сборную России выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.



Большунов на Играх-2022 уже завоевал две золотые (эстафета, скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. На счету Терентьева бронза в спринте.



Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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