Щербакова идеально откатала номер, Валиева едва сдерживала слёзы. Фото короткой программы

15 февраля в Пекине (Китай) фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.

Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова впервые высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.



«Новости читала сейчас…. На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с короткой программы фигуристок — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.