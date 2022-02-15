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Щербакова идеально откатала номер, Валиева едва сдерживала слёзы. Фото короткой программы

Щербакова идеально откатала номер, Валиева едва сдерживала слёзы. Фото короткой программы
Анна Щербакова и Камила Валиева
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15 февраля в Пекине (Китай) фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.

Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова впервые высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Новости читала сейчас…. На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с короткой программы фигуристок — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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