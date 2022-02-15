Щербакова идеально откатала номер, Валиева едва сдерживала слёзы. Фото короткой программы

15 февраля в Пекине (Китай) фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.
Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова впервые высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
«Новости читала сейчас…. На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Лучшие кадры с короткой программы фигуристок — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 15 февраля 2022
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:31
-
20:24
-
20:18
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00