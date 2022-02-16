Фристайл, Олимпийские игры — 2022, акробатика: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в акробатике. Первый финал стартует в 14:00 мск, решающий этап соревнований начнётся в 15:00.



В прямом эфире соревнования по акробатике покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В финал пробились два представителя России — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Илья Буров и Станислав Никитин. Максим Буров преодолеть квалификацию не сумел.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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