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Фристайл, зимние Олимпийские игры — 2022, 16 февраля: когда начнётся финал в акробатике, по какому каналу смотреть

Фристайл, Олимпийские игры — 2022, акробатика: когда начнётся, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в акробатике. Первый финал стартует в 14:00 мск, решающий этап соревнований начнётся в 15:00.

В прямом эфире соревнования по акробатике покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В финал пробились два представителя России — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Илья Буров и Станислав Никитин. Максим Буров преодолеть квалификацию не сумел.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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