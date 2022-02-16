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Кёрлинг, Россия — Великобритания, Олимпиада-2022, Пекин, мужчины: когда начнётся матч, где смотреть прямой эфир

Россия — Великобритания, кёрлинг, Олимпиада: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 16 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт матч заключительного тура группового этапа на Олимпийсках играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Великобритании. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России на групповом этапе выиграла 4 матча из 8 и сохраняет шансы на выход в полуфинал. Сборные Швеции и Великобритании уже обеспечили себе место в плей-офф.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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