Россия — Великобритания, кёрлинг, Олимпиада: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт матч заключительного тура группового этапа на Олимпийсках играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Великобритании. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.



В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра»



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России на групповом этапе выиграла 4 матча из 8 и сохраняет шансы на выход в полуфинал. Сборные Швеции и Великобритании уже обеспечили себе место в плей-офф.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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