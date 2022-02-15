«Не почувствовала Камилу как девочку. Был женский прокат». Рудковская — о Валиевой на ОИ

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила выступление российских фигуристок в женской короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«В первую очередь мне понравилась Аня Щербакова. Абсолютно чистый прокат. У нее абсолютно заслуженные баллы. Чувствовалось, что Камила Валиева была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила — герой! Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!
Саше не хватило чистого проката. Никак не идёт у неё тройной аксель. Она продолжает его добивать. Ей надо один раз его сделать, и психологический барьер на стартах будет преодолён. Это риск на Олимпиаде. На мой взгляд, он неоправдан. Ей может этих потерянных баллов не хватить для той самой медали. После сегодняшней КП у Саши как раз тот случай, когда надо пробовать реализовывать свою мечту и делать пять четверных. В любом другом случае будет тяжело бороться за золото. Но, может, это тот случай, когда игра стоит свеч! Зная Сашу, Русская ракета рискнёт!» — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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