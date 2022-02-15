Рочев-младший — об ожиданиях от командного спринта: с таким составом золото будет нашим!

Чемпион мира Василий Рочев-младший поделился ожиданиями от командных спринтов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Большунов-Терентьев — предсказуемый и самый адекватный состав на командный спринт из всех возможных. Правильно, что Большунов не финишёр. Он делает отрыв, а Терентьев доезжает спокойно. Ребята претендуют на золото, ведь у них уже есть медали и они знают трассу. Вдобавок, те, кто хороши на дистанции, находятся в более выигрышном положении, чем чистые спринтеры, как французы, например. Терентьев не раз хорошо показывал себя в дистанционных гонках, а про Большунова комментарии излишни.
Что касается состава женской сборной, боеспособный тандем Ступак и Непряевой не раз обкатывался и уже зарекомендовал себя. На эстафете девчонки показали, что они не просто в оптимальной, а в очень хорошей форме. С таким составом можно верить, что золото будет нашим! Мы будем соперничать с финками, которые показали свой класс в классических гонках. Норвежцы? А что норвежцы? У них только одна спортсменка — Йохауг», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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