Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 17 февраля

17 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
7:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада («Матч ТВ»).
9:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины («Матч! Арена»).
10:20. Фристайл, ски-кросс, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
13:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа («Россия 1»).
14:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
Кёрлинг. Женщины
9:05. 12-й тур. Россия — Великобритания («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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