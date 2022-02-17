Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 17 февраля

17 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

7:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада («Матч ТВ»).

9:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины («Матч! Арена»).

10:20. Фристайл, ски-кросс, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

13:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа («Россия 1»).

14:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета («Матч ТВ», «Матч! Страна»).



Кёрлинг. Женщины

9:05. 12-й тур. Россия — Великобритания («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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