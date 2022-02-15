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Шипулин показал свою реакцию на провал Латыпова. Он смотрел эстафету на заседании Госдумы

Шипулин показал свою реакцию на провал Латыпова. Он смотрел эстафету на заседании Госдумы
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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин показал свою реакцию на последний гоневой рубеж Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Шипулин признался, что следил за гонкой во время заседания Государственной Думы.

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

«Тот самый момент, когда мы с председателем комитета ГД по спорту Дмитрием Свищёвым одним глазом успеваем смотреть последний этап мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде в Пекине. В кадр попала наша реакция на гонку Эдуарда Латыпова.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

Наши биатлонисты до последнего были первые, отрыв — 50 секунд. Но Латыпов допустил обидные 5 промахов, из-за чего был вынужден бежать 2 штрафных круга. Итог — третье место и бронзовые медали. Мы на пьедестале, и это уже очень хорошо! Поздравляю наших биатлонистов с олимпийскими наградами! Парни, ура!» — подписал видео Шипулин.

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