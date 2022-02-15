Мартен Фуркад оценил провал Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о провале биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

«Биатлон непредсказуем – поэтому-то мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма», отметив аккаунт Латыпова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.