Мартен Фуркад оценил провал Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о провале биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.
«Биатлон непредсказуем – поэтому-то мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма», отметив аккаунт Латыпова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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