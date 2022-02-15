Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на женскую эстафету на Олимпиаде-2022

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на женскую эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут завтра, 16 февраля, в 10:45 мск.

Беларусь представят:

Ирина Лещенко;

Динара Алимбекова;

Елена Кручинкина;

Анна Сола.

Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Сегодня, 15 февраля, прошла мужская эстафета, которую выиграли норвежцы. Серебро завоевала команда Франции, бронзу – сборная России. Белорусские биатлонисты заняли восьмое место.

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