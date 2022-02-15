Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на женскую эстафету на Олимпиаде-2022

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на женскую эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут завтра, 16 февраля, в 10:45 мск.
Беларусь представят:
Ирина Лещенко;
Динара Алимбекова;
Елена Кручинкина;
Анна Сола.
Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Сегодня, 15 февраля, прошла мужская эстафета, которую выиграли норвежцы. Серебро завоевала команда Франции, бронзу – сборная России. Белорусские биатлонисты заняли восьмое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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