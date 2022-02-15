Серохвостов — о промахах Латыпова: даже у меня слёзы наворачивались

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о провале соотечественника Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы. Серохвостов не принимал участия в гонке, так как не попал в состав команды.

«Я поддержал его уже, ну, и вся команда. Думаю, больше ничего говорить ему не будем. Он сам придёт в себя, и всё будет окей. Эдуард был очень расстроен. Даже у меня слёзы наворачивались оттого, что они уступили первое место. Думаю, у него то же самое. Комок в горле стоял. И лица на нём не было, но это биатлон. Тут всякое случается. Один рубеж решает всё, золотая медаль у тебя или ты без медали», — приводит слова Серохвостова сайт «Матч ТВ».

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