Американское СМИ: Клебо не стал бы чемпионом, если бы Большунов не наступал ему на хвост

Американское издание NBC Sports (Чикаго) в честь Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) выпустило материал, посвящённый соперничеству российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо. Статья вышла под названием «Легендарное противостояние Большунова и Клебо».
Журналист Ноа Ковелл анализирует хронологию противостояния Большунова с Клебо. «Если проводить параллели с известной игрой «кошки-мышки», то норвежец Йоханнес Клебо никогда бы не стал шестикратным чемпионом мира и трёхкратным победителем Олимпийских игр, если бы Александр Большунов, один из самых главных его конкурентов, постоянно не наступал бы ему на хвост», — говорится в статье.
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