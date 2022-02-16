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Российский горнолыжник Александр Хорошилов — 10-й после первой попытки в слаломе на ОИ

Российский горнолыжник Александр Хорошилов — 10-й после первой попытки в слаломе на ОИ
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Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл первую попытку в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Слалом. Первая попытка
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 53,92.
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +0,02.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,06...
10. Александр Хорошилов (Россия) +0,71...
31. Александр Андриенко (Россия) +3,55.

Россиянин Иван Кузнецов не финишировал.

Финальная попытка в слаломе начнётся в 8:45 мск.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2022, среда. 05:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Штрольц
Австрия
53.92
2
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
+0.02
3
Себастьян Фосс-Солевог
Норвегия
+0.06
Комментарии
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