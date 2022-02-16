Российский горнолыжник Александр Хорошилов — 10-й после первой попытки в слаломе на ОИ
Поделиться
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл первую попытку в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Слалом. Первая попытка
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 53,92.
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +0,02.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,06...
10. Александр Хорошилов (Россия) +0,71...
31. Александр Андриенко (Россия) +3,55.
Россиянин Иван Кузнецов не финишировал.
Финальная попытка в слаломе начнётся в 8:45 мск.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2022, среда. 05:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Штрольц
Австрия
53.92
2
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
+0.02
3
Себастьян Фосс-Солевог
Норвегия
+0.06
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
07:23
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:45
-
06:38
-
06:33
-
06:30
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
03:00
-
01:19
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:38
-
00:29
-
00:27
-
00:01
-
00:00
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:00
Партнерский контент