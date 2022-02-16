Лыжные гонки, Олимпиада, командный спринт, полуфинал: текстовая онлайн-трансляция

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях женщин и мужчин в лыжном командном спринте классическим стилем. Женский полуфинал начнётся в 10:15 мск, мужской — в 11:15.

Полуфиналы по телевидению транслироваться на будут. Следить за ходом соревнований можно в нашей текстовой трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала женского командного спринта:

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала мужского командного спринта:

Первый полуфинал

Второй полуфинал

За женскую сборную России выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева, за мужскую — Александр Большунов и Александр Терентьев.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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