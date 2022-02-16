МОК: результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая по решению Спортивного арбитражного суда была допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«В четверг напротив результата Валиевой будет стоять звёздочка. Этот результат будет считаться предварительным. Пока ещё идёт расследование, дело не окончено», — сказал Адамс на пресс-конференции.

Положение по итогам короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

Завтра, 17 февраля, фигуристки выступят с произвольной программой.

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