Антон Смольский опубликовал пост после восьмого места Беларуси в эстафете на ОИ-2022

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 15 февраля, национальная команда со Смольским в составе заняла лишь восьмое место в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Выигрывает команда и проигрывает команда! 8-е место сегодня для нас. Нас ждёт много работы», — написал Смольский, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Смольского.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Серебряные медали завоевала команда Франции. На третьей строчке расположилась сборная России.

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