Александр Жулин одним словом отреагировал на выступление Камилы Валиевой в КП на ОИ-2022

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин одним словом отреагировал на выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай).

«Гордимся!» — написал Жулин в «сториз» своего «инстаграма», комментируя прокат Валиевой.

Напомним, Камила Валиева одержала победу в короткой программе, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла).

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