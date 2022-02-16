Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову после скандала с допинг-пробой Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте (Валиевой. — Прим. «Чемпионата»), к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA», — сообщил источник в ФФККР, добавив, что они взяли анализы мочи и крови. Эту информацию подтвердил источник в РУСАДА. Оба источника заявили, что анализы спортсменок оказались чистыми и не вызвали вопросов со стороны ITA.

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде. Спортсменка показала лучший результат в короткой программе, заработав 82,16 балла. Щербакова и Трусова стали второй и четвёртой соответственно. Произвольную программу женщины покажут завтра, 17 февраля.

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