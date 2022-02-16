Финский эксперт посоветовал Нисканену вместе с Большуновым измотать Вальнеса

Олимпийский чемпион 2014 года в командном спринте финн Сами Яухоярви дал совет Ийво Нисканену в преддверии мужского командного спринта на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По мнению Яухоярви, Нисканену вместе с россиянином Александром Большуновым стоит попытаться измотать норвежца Эрика Вальнеса.

«Им (Нисканену и Большунову. — Прим. «Чемпионата») стоило бы попытаться измотать Вальнеса — даже с риском, что и сам можешь устать. Хотя они оба сейчас в таком состоянии, что вряд ли сильно устанут», — приводит слова Яухоярви Ilta-Sanomat.

Он добавил, что такую тактику имеет смысл применять уже в полуфинале.

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