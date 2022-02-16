Финский эксперт посоветовал Нисканену вместе с Большуновым измотать Вальнеса
Поделиться
Олимпийский чемпион 2014 года в командном спринте финн Сами Яухоярви дал совет Ийво Нисканену в преддверии мужского командного спринта на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По мнению Яухоярви, Нисканену вместе с россиянином Александром Большуновым стоит попытаться измотать норвежца Эрика Вальнеса.
«Им (Нисканену и Большунову. — Прим. «Чемпионата») стоило бы попытаться измотать Вальнеса — даже с риском, что и сам можешь устать. Хотя они оба сейчас в таком состоянии, что вряд ли сильно устанут», — приводит слова Яухоярви Ilta-Sanomat.
Он добавил, что такую тактику имеет смысл применять уже в полуфинале.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:10
-
10:09
-
10:06
-
10:02
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:53
-
09:48
-
09:46
-
09:42
-
09:38
-
09:35
-
09:33
-
09:28
-
09:27
-
09:27
-
09:21
-
09:19
-
09:13
-
09:06
-
09:04
-
09:00
-
08:58
-
08:45
-
08:37
-
08:36
-
08:19
-
08:11
-
08:03
-
08:01
-
08:00
Партнерский контент