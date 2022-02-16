Олимпийская чемпионка из США Хлоя Ким попросила у журналистов еды

Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду в хафпайпе Хлоя Ким рассмешила журналистов на пресс-конференции. После победного выступления на зимней Олимпиаде американская спортсменка попросила у журналистов еды.

21-летняя спортсменка корейского происхождения, которая родилась в Калифорнии, жалобно попросила что-нибудь из еды у представителей прессы, и моментально получила сразу два шоколадных батончика, сообщает Оbozrevatel.com.

Напомним, в финале соревнований по хафпайпу Ким победила, показав результат в 94,00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90,25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88,25 балла. Россиянки в финальную часть состязаний не пробились.

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