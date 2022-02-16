Алексей Червоткин — о скиатлоне: ожидания были огромными, но реальность оказалась ужасной

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о своих ощущениях после лыжного скиатлона на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Я просто не понимал, что произошло. Ожидания были огромными, но реальность оказалась ужасной – разочарование, опустошение. Не знал, что говорить, как объяснить этот провал. Я склонялся к тому, что просто перегорел, слишком сильно хотел и загнал себя перед этой гонкой, сбегал гонку не в день старта, а несколько дней назад, а на трассу уже «пустым» вышел. Хорошо, что дальше всё пошло на подъём, «пятнашку» более-менее пробежал. Сейчас эстафета прошла, и меня отпустило.

Нечто подобное было на масс-старте в Валь-ди-Фьемме в нынешнем сезоне. Тоже бежал и не мог вообще ничего сделать. Но во всех остальных гонках на разных высотах у меня такого не было. Заключительный предолимпийский сбор в Италии мы провели на высоте 1900 м, но там было гораздо легче, чем на Олимпиаде, где мы соревнуемся на 1600-1700 м. Видимо, климат и смена часовых поясов сказались. Я сравнивал с Кореей четыре года назад – вроде бы тот же климат, тот же часовой пояс, но совершенно другое состояние», — сказал Червоткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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