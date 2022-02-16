Источник: дедушка Камилы Валиевой подтвердил, что принимал препарат для сердца

Дедушка 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, подтвердил, что принимал препарат для сердца. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на документы слушаний по делу Валиевой. Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд предположил, что запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка.

Сообщается, что дедушка Камилы предоставил видеозапись, снятую в машине. На видео он рассказал, что периодически употреблял триметазидин, когда у него случались приступы, и показал на камеру пакет с лекарством. Мама Валиевой заявила в своих показаниях, что дедушка спортсменки ежедневно сопровождал Камилу на тренировки и оставался с внучкой, пока мама не возвращалась домой с работы.

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