Алексей Червоткин — об эстафете: смотреть тяжелее было, честно

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Алексей Червоткин признался, что смотреть гонку ему было тяжелее, чем бежать, а также рассказал о переживаниях команды за Сергея Устюгова на заключительном этапе.

«Смотреть тяжелее было, честно. Был момент на этапе Сергея Устюгова, когда мы с Саней Большуновым стояли в микст-зоне у телевидения и увидели, что он просто невероятно быстро начал. А мы за несколько минут до этого сказали Елене Валерьевне, что ему ни в коем случае не нужно быстро начинать, лучше потом раскрутиться, иначе жёстко накроет. И вот мы видим, что он просто полетел в один подъём, во второй – тут переживания начались. Да что такое, мы же попросили передать ему, что накрыть легко может, он что творит?

Мы уже после награждения общались, я у него спросил – куда ты рванул, ты же большой, мышечный, тебе тяжелее же будет. А он в ответ – вы старались, тащили, но ведь я тоже что-то должен был сделать для эстафеты. Состояние в гонке у Серёги было великолепное, мы на следующих отсечках увидели, что он всё контролирует, и тогда уже сами успокоились. Хотя нервяк, конечно, был сильнейший. Мы нисколько в нём не сомневались, просто тут такая атмосфера, что любая мелочь вызывает какие-то переживания.

Кстати, за день до эстафеты он делал работу, а потом рассказал, что разогнал пульс до 197 ударов. Я спросил – как твой бок? А он ответил, что вообще никаких проблем. Перед скиатлоном у него не было ничего критичного, просто он побоялся, что за 30 км что-то может случиться, и не хотел рисковать», — сказал Червоткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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