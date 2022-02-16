Большунов и Терентьев вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены показали пятый результат в своём полуфинале, но прошли дальше как лаки-лузеры. Финал состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 12:45 мск.
Победу в забеге одержала сборная Италии. Второе место во втором полуфинале заняла сборная Швеции. Третьими стали швейцарцы, четвёртыми — австрийцы.
В финале выступят Россия, Италия, Швеция, Швейцария, Австрия, Норвегия, Франция, Финляндия, Канада и США.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Второй полуфинал
1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99
2. Швеция (Вильям Порома, Оскар Свенссон) +0,58
3. Швейцария (Йонас Бауман, Йовиан Хедигер) +0,68
4. Австрия (Михаэль Фёттингер, Бенджамин Мозер) +0,79
5. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +0,86.
- 16 февраля 2022
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