Большунов и Терентьев вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены показали пятый результат в своём полуфинале, но прошли дальше как лаки-лузеры. Финал состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 12:45 мск.

Победу в забеге одержала сборная Италии. Второе место во втором полуфинале заняла сборная Швеции. Третьими стали швейцарцы, четвёртыми — австрийцы.

В финале выступят Россия, Италия, Швеция, Швейцария, Австрия, Норвегия, Франция, Финляндия, Канада и США.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Второй полуфинал

1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99

2. Швеция (Вильям Порома, Оскар Свенссон) +0,58

3. Швейцария (Йонас Бауман, Йовиан Хедигер) +0,68

4. Австрия (Михаэль Фёттингер, Бенджамин Мозер) +0,79

5. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +0,86.