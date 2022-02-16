Тихонов — о серебре в эстафете: это успех! Спасибо Резцовой за прекрасный этап

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.



«Очень здорово! Надо сказать спасибо Экхофф, что она похоронила Норвегию. Это биатлон. Серебро — это успех! Ровненькая четвёрка, никто не выпадал. Главное, что со стрельбой справились. За Миронову переживали больше остальных, но все молодцы. Кристина Резцова отлично прошла гонку! Она сделала задел, спасибо ей за прекрасный этап.



Главное, чтобы это серебро не застилала глаза. Шашилов всё ещё не уровень тренера национальной команды», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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