Россия завоевала медали в женской биатлонной эстафете на ОИ впервые с 2010 года

Сборная России, за которую выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевала серебряные медали в биатлонной эстафете на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.
Этот медальный успех стал первым для российских биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010, когда олимпийскими чемпионками стали Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева.
На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи команда России, за которую выступали Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина, также завоевала серебряные медали, но тот результат позже был аннулирован.
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- 16 февраля 2022
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