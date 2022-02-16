Россия завоевала медали в женской биатлонной эстафете на ОИ впервые с 2010 года

Сборная России, за которую выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевала серебряные медали в биатлонной эстафете на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.

Этот медальный успех стал первым для российских биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010, когда олимпийскими чемпионками стали Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи команда России, за которую выступали Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина, также завоевала серебряные медали, но тот результат позже был аннулирован.

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