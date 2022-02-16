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В СБР эмоционально отреагировали на серебряную награду Олимпийских игр в женской эстафете

В СБР эмоционально отреагировали на серебряную награду Олимпийских игр в женской эстафете
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции только самые положительные! Сегодня девушки отработали на 110 процентов, реализовали. Очень рад серебряной награде! Поздравляю всех!

Все без исключения молодцы, собрались. Отдельно радостно за Светлану Миронову! У неё получился самый трудный по совокупности этап. Может, это звучит странно, но у всех складывалось менее нервозно, чем у Светланы. С учётом того, что было, она большая молодец. Я очень рад. Здорово!» — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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