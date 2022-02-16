Журова: обидно, что девушки только вторые — 12 секунд от первого места не так много

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«Я смотрела гонку без звука, потому что была на заседании. Но даже только картинка меня впечатлила! Мы и лидировали, и уходили на второе и третье место, и четвёртыми были. Обидно только, что девушки только вторые, могли всё-таки побороться за золото: 12 секунд от первого места – не так много. Но поздравляю девчонок – это медаль», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022 в Пекине



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