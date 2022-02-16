Журова: у нас в королевстве со стрельбой не очень. Женская и мужская эстафеты это показали

Олимпийская чемпионка Светлана Журова после завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпийских играх 2022 года поделилась мыслями о проблемах российских биатлонистов со стрельбой.
«У нас действительно что-то со стрельбой в королевстве не очень. И мужская эстафета это показала, и женская. Они должны сделать серьёзные выводы, потому что со стрельбой правда что-то неясное творится. И это психология прежде всего, надо нам как-то с врачами, психологами поработать. Я не понимаю, что происходит.
Самое интересное, что это передаётся и нам. Вот они приходят на первый рубеж, а я уже волнуюсь, что что-то пойдёт не так. Надо что-то делать с неуверенностью, поработать как-то с этим. Не на Играх с этим работать уже, кончено. Но это уже не скрыть даже. Я думаю, что выводы сделают. Все умные люди», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 16 февраля 2022
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