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Журова: у нас в королевстве со стрельбой не очень. Женская и мужская эстафеты это показали

Журова: у нас в королевстве со стрельбой не очень. Женская и мужская эстафеты это показали
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова после завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпийских играх 2022 года поделилась мыслями о проблемах российских биатлонистов со стрельбой.

«У нас действительно что-то со стрельбой в королевстве не очень. И мужская эстафета это показала, и женская. Они должны сделать серьёзные выводы, потому что со стрельбой правда что-то неясное творится. И это психология прежде всего, надо нам как-то с врачами, психологами поработать. Я не понимаю, что происходит.

Самое интересное, что это передаётся и нам. Вот они приходят на первый рубеж, а я уже волнуюсь, что что-то пойдёт не так. Надо что-то делать с неуверенностью, поработать как-то с этим. Не на Играх с этим работать уже, кончено. Но это уже не скрыть даже. Я думаю, что выводы сделают. Все умные люди», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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