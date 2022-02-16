Алексей Червоткин — о своей травме: ситуация была на грани, я мог и пропустить все гонки

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Алексей Червоткин рассказал о проблемах со здоровьем, мешавших его выступлениям по ходу всего сезона и на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«На первом сборе в посёлке Морское в Крыму у меня воспалился ахилл. Выемок на пятке не было – настолько всё набухло. Я половину сбора делал только силовые тренировки, не мог не то что бегать – даже велосипед крутить. Слава богу, обошлось без разрыва, иначе бы мы сейчас не сидели и не общались. Вроде бы потом проблема ушла, но вернулось всё на сборе в Муонио уже на снегу. Приходилось тейпироваться на каждую тренировку, прямо жёсткая сцепка была. Потом отпустило, но вернулось уже на Олимпиаде.

Я не взял с собой свои боевые беговые кроссовки, понадеявшись на то, что нас полностью экипируют же, и кроссовки там будут. Кроссовки были, но оказалось, что в них у меня не так стоит нога, и после первой же пробежки началось воспаление. Хорошо, что я тут же это заметил, сказал физиотерапевту, мы проводили специальные процедуры, жёстко тейпировались и в общем контролировали ситуацию. Но мы вот сидим, разговариваем, а я чувствую свой ахилл. Думаю, ситуация была на грани, я мог и пропустить все гонки, если бы все меры вовремя не были предприняты. Подводных камней было много», — сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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