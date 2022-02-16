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Нигматуллина радовалась на финише, биатлонистки прыгали на подиуме. Фото серебра России

Нигматуллина радовалась на финише, биатлонистки прыгали на подиуме. Фото серебра России
Женская сборная по биатлону завоевала серебро
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16 февраля в Пекине женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете 4х6 км на зимних Олимпийских играх.

Золотые медали взяла команда Швеции, третье место на пьедестале досталось представительницам Германии.

Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.

Этот медальный успех стал первым для российских биатлонисток в эстафетах с победного финиша в Ванкувере-2010, когда олимпийскими чемпионками стали Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева.

Российская команда до этого успеха завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине.

Лучшие кадры с женской эстафеты — в фотоподборке «Чемпионата».

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