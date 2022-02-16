Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены показали третий результат в финале.
Золотые медали завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29
4. Швеция (Вильям Порома, Оскар Свенссон) +15,06.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
16 февраля 2022, среда. 12:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
19:22.9
2
Финляндия
+2.5
3
Россия
+4.3
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