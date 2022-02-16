Россия в пятый раз подряд завоевала медали в мужском командном спринте на ОИ
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Бронзовые награды, завоёванные Александром Большуновым и Александром Терентьевым на зимних Олимпийских играх в Пекине, стали пятым подряд медальным успехом для российских гонщиков в этой дисциплине в рамках Олимпиад.
На соревнованиях в Турине-2006, где командный лыжный спринт дебютировал на Олимпиадах, Иван Алыпов и Василий Рочев также завоевали бронзу. Их успех повторили Николай Морилов и Алексей Петухов в Ванкувере-2010. В Сочи-2014 Максим Вылегжанин и Никита Крюков были награждены серебряными медалями, а в Пхёнчхане-2018 Денис Спицов и Большунов тоже финишировали вторыми.
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