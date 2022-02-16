Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Золотые медали взяли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.

Таким образом, Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие.



На Олимпиаде в Пекине Александр завоевал золото в скиатлоне и эстафете, серебро в разделке и бронзу в командном спринте. На Олимпийских играх в Пхёнчхане ему удалось завоевать четыре медали – бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.