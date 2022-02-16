Крянин: мы уже немножко заелись с золотыми медалями от российских лыжников

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«Девушки и парни приложили все усилия. Завоевать медаль на Олимпийских играх — это почётно. Да, мы хотели бороться за первое место, но вы же видели — борьба была. Может, чуть-чуть не повезло.

Мы уже немножко заелись с золотыми медалями от лыжников. Сегодня хоть и бронза, но задачу выполнили на 99,9 процента.

На первом этапе девочкам нужно было отработать немного лучше, чтобы у Непряевой остались силы для финишного рывка. Похожая ситуация у ребят. Сейчас говорят об ошибках, но внутри команды они это разберут. Это очень хороший опыт», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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