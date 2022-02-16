Большунов не подошёл к Терентьеву после финиша командного спринта ОИ, где они взяли бронзу

Лыжник сборной России Александр Большунов не подошёл к своему товарищу по команде Александру Терентьеву после финиша командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены взяли бронзу в этой гонке.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года Большунов не подошёл к Глебу Ретивых в аналогичной ситуации.

Золотые медали в командном спринте на ОИ завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29

4. Швеция (Вильям Порома, Оскар Свенссон) +15,06.

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