Тренер сборной России Бородавко отреагировал на две бронзы в командном спринте на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.

«Спортсмены избаловали нас золотом. Нужно радоваться всем медалям! Анализ гонки проведём попозже. Мы были в серьёзной борьбе до самого финиша в обеих гонках, надо радоваться бронзе. Мы выполнили задачу-минимум на спринты», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.