Тренер сборной России Бородавко отреагировал на две бронзы в командном спринте на ОИ
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.
«Спортсмены избаловали нас золотом. Нужно радоваться всем медалям! Анализ гонки проведём попозже. Мы были в серьёзной борьбе до самого финиша в обеих гонках, надо радоваться бронзе. Мы выполнили задачу-минимум на спринты», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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