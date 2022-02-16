Бородавко — о двух бронзах в командном спринте: спортсмены не железные, они тоже устают

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.



«Последний этап Наташи? Было видно, что у неё нет сил, она подзакислилась, быстрее не могла. Она показала тот максимум, на который могла. Что касается парней, то им было трудно убегать в этой компании, тем более в горах. Было видно, что накопилась усталость и не было лёгкости и свежести в их движениях. Тот же Ийво Нисканен ни разу не лидировал и не показал то, что он демонстрировал на классических гонках. Это всё ожидаемо. Спортсмены не железные, они тоже устают, и у них заканчиваются силы.



Конечно, мы стремились к золоту. Сегодня мы увидели, что Сашка Терентьев не в той идеальной форме, в которой он был в Руке. Не было тех движений. Заключительный этап подготовки у него прошёл очень скомканно. Даже при этой подготовке он сумел получить две бронзовые медали. Это очень дорогого стоит. На сегодняшний день это был оптимальный состав», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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